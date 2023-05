Mehrere Autos auf Werkstattgelände beschädigt

Ein bislang unbekannter Täter demoliert mehrere Fahrzeuge in Augsburg. Die Polizei sucht nach einem Mann, den ein Zeuge gesehen hat.

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 15 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter mehrere Autos in der Bautzener Straße beschädigt. Nach Angaben der Polizei wurden durch den Täter an drei Fahrzeugen mehrere Reifen demoliert. Die Autos standen den Angaben zufolge alle auf dem Gelände einer Werkstatt. Es entstand Sachschaden im mittleren dreistelligen Eurobereich. Ein Zeuge beobachtete eine Person, die sich in dem Zeitraum auf dem Gelände aufhielt, sie wird wie folgt beschrieben: Es soll sich um einen etwa 40 Jahre alten Mann handeln, der gut 1,90 Meter groß ist. Er hat den Angaben zufolge ein blasses Gesicht und blaue Augen, trug eine dicke schwarze Jacke und eine schwarze Kapuze. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, sich unter der 0821/323-2310 zu melden. (jaka)