Mit Anhänger, aber ohne Zulassung unterwegs

Die Polizei hat in Augsburg einen Autofahrer mit einem Anhänger gestoppt. Dabei hatten die Beamten gleich mehrere Sachen zu beanstanden.

Die Polizei hat am Dienstagmittag in der Meraner Straße in Lechhausen ein Fahrzeug-Gespann angehalten. Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, hatte der 44 Jahre alte Fahrer an seinem Anhänger keine Zulassungsplakette angebracht. Zudem fehlte für den Anhänger bereits seit ein paar Wochen die notwendige Zulassung. Das war noch nicht alles.

Wie die Polizei weiter berichtet, hatte der Mann die Ladung auf dem Anhänger nicht ausreichend gesichert, die Hauptuntersuchung war außerdem abgelaufen und das Reifenprofil nicht mehr ausreichend vorhanden. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen die Abgabenordnung und die Fahrzeugzulassungsverordnung. (ina)