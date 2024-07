Mit frisiertem E-Bike mit über 50 km/h unterwegs

Polizeibeamte kontrollierten am Mittwoch gegen 15.10 Uhr einen 46-jährigen Mann in der Steinernen Furt in Lechhausen, der mit seinem E-Bike unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass das E-Bike über 50 km/h fährt. Die Polizeibeamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten das E-Bike zur weiteren Auswertung sicher.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 46-Jährigen unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz. (ziss)