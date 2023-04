Augsburg-Lechhausen

09:41 Uhr

Mitarbeiter entdeckt Geldbündel in der Müll-Verbrennungsanlage

Ein skurriler Fall: In der Augsburger Müllverwertungsanlage wurde ein Geldbündel entdeckt. Die Polizei wurde gerufen.

Artikel anhören Shape

Ein Mitarbeiter hat in der Abfallverwertungsanlage in Augsburg ein Bündel Bargeld entdeckt. Was bei dem Fund erstaunlich war.

So etwas kommt in der Müllverwertungsanlage in Augsburg-Lechhausen auch nicht alle Tage vor: Ein Mitarbeiter hat im Bereich der Verbrennungsanlage ein Bündel Bargeld gefunden. Offenbar war das Geld unbeabsichtigt in den Abfall geworfen worden. Erstaunlich dabei war, dass das Geld den gesamten Verbrennungsprozess unbeschadet überstanden hatte. Der 55-Jährige verständigte daraufhin die Polizei. Die Beamten nahmen das Bargeld entgegen und leiteten es direkt an das Fundamt weiter. (ina)

Themen folgen