Mitarbeiter hält Ladendiebe fest und übergibt sie der Polizei

Ein 23-Jähriger und ein 26-Jähriger sollen am Montag mehrere Gegenstände aus einem Supermarkt in der Neuburger Straße gestohlen haben. Den Angaben der Polizei zufolge steckten die beiden gegen 11.20 Uhr mehrere Lebensmittel in ihre Rucksäcke und verließen das Geschäft, ohne die Waren zu bezahlen. Ein Mitarbeiter hielt die jungen Männer an und verständigte die Polizei. „Bei den Durchsuchungen fanden die Beamten das Diebesgut in den Rucksäcken“, heißt es von der Polizei, die nun wegen Diebstahls gegen die beiden Verdächtigen ermittelt. (jaka)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ladendiebstahl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis