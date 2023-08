Nach Diebstahl im Supermarkt: Frauen verstecken sich im Gebüsch

Zwei Frauen wurden in einem Supermarkt in Lechhausen beim Diebstahl erwischt. Sie flüchteten und wählten kein besonders gutes Versteck.

Es war am Montag gegen 17.30 Uhr als ein Mitarbeiter eines Supermarktes in der Donaustraße in Augsburg-Lechhausen auf zwei Frauen, 26 und 29 Jahre alt, aufmerksam wurde. Wie die Polizei berichtet, wartete eine der beiden mit einem gefüllten Einkaufswagen am Eingang des Supermarktes bis die zweite die Tür von außen öffnete.

Anschließend verließen beide samt Wagen den Supermarkt ohne zu bezahlen. Als der Mitarbeiter die Frauen ansprach, flüchteten sie. Es dauerte nicht lange bis der Mitarbeiter sie entdeckte. Sie hatten sich in einem Gebüsch versteckt. Das Duo wurde der Polizei übergeben.

Diese ermittelt nun wegen Ladendiebstahls. (ina)