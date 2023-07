Nervöser Mann im Auto: War ein 40-Jähriger unter Drogeneinfluss?

Ein 40-Jähriger wird in Augsburg von der Polizei kontrolliert. Bei der Kontrolle fällt den Beamten etwas an dem Mann auf.

Ein 40-Jähriger ist am Montag in der Kurt-Schumacher-Straße offenbar unter Drogeneinfluss mit seinem Auto unterwegs gewesen. Wie die Polizei berichtet, wurde der Mann gegen 20.30 Uhr von den Beamten kontrolliert. Er soll "drogentypische Ausfallerscheinungen" gezeigt haben, so die Polizei. "Während der gesamten Kontrolle zeigte sich der Mann aggressiv und zunehmend nervös", heißt es weiter. Bei dem 40-Jährigen wurde letztlich eine Blutentnahme durchgeführt, um den genauen Wert zu bestimmen. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen ihn. (jaka)