Passantin beobachtet Unfallflucht und ruft Polizei

Eine Passantin hat in Augsburg-Lechhausen beobachtet, wie ein Baustellenfahrzeug ein Auto anfuhr und sich der Unfallverursacher auf und davon machte.

Ein Fall von Unfallflucht hat sich laut Polizei am Dienstag gegen 11 Uhr in der Soldnerstraße in Lechhausen ereignet. Zu dem Zeitpunkt beobachtete eine Passantin, wie ein bislang unbekannter Fahrer eines Baustellenfahrzeuges nach rechts in die Elisabethenstraße abbog und dabei offenbar ein geparktes Auto touchierte.

Die Person entfernte sich nach Angaben der Polizei, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise unter 0821/323-2310. (ina)