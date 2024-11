Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum von Samstag, 10 Uhr, bis Sonntag, 10 Uhr, Teile eines blau-weißen Fahrrades der Marke Pegasus in der Euler-Chelpin-Straße demoliert. „Es entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro“, berichtet die Polizei, die nun wegen Sachbeschädigung ermittelt und Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegennimmt. Zu einem ähnlichen Fall kam es am Samstag im Hochfeld. Hier sollen bislang unbekannte Täter einen grauen Opel in der Max-Gutmann-Straße beschädigt haben. „Gegen 22.15 Uhr hörte ein Mann mehrere Personen herumschreien“, heißt es von der Polizei. Kurz darauf nahm der Mann akustisch einen Schlag wahr. Am nächsten Tag bemerkte der Mann einen Schaden an seinem Opel. Es entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Die Polizei nimmt in dem Fall Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323–2710 entgegen. (jaka)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sachbeschädigung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrrad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis