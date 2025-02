Polizei erwischt Mann auf gestohlenem Fahrrad

Am späten Sonntagabend, kurz nach 23 Uhr, hat die Polizei in der Bärenhorststraße in Lechhausen einen Fahrradfahrer kontrolliert. Dabei stellte sich laut Polizei heraus, dass der 40-Jährige das Fahrrad zuvor am Jakobertor entwendet hatte. Als Grund nannte er, dass keine Straßenbahn mehr fuhr, so die Polizei. Die Beamten stellten das Fahrrad sicher. Gegen den Mann wird nun wegen Diebstahls ermittelt. (ina)

