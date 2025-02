Polizei findet Waffen bei Jugendlichen

Eine Polizeistreife hat am Freitagabend gegen 21 Uhr in der Schillstraße in Lechhausen sieben Jugendliche und junge Männer im Alter von 14 bis 20 Jahren kontrolliert. Bei der Überprüfung fanden die Beamten nach Angaben der Polizei eine Schreckschusswaffe im unmittelbaren Umfeld der Jugendlichen. Wem die Waffe gehört, werde derzeit noch geklärt, heißt es. Bei einem 16-Jährigen entdeckten die Beamten außerdem ein Einhandmesser. Beide Waffen wurden sichergestellt.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Hinweise werden unter 0821/323-2310 entgegengenommen. (ina)