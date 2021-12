Augsburg-Lechhausen

Polizei steckt aggressiven Mann in Arrest

Der 34-Jährige benahm sich in der Wohnung des Vaters in Augsburg so daneben, dass dieser die Polizei zu Hilfe holte.

Zu einem Familienstreit in Lechhausen musste die Polizei am Mittwoch gegen 22 Uhr ausrücken. Sie hatte den Anruf eines 67-jährigen Mannes erhalten, der sich beklagte, dass sich sein 34-jähriger Sohn in seiner Wohnung sehr aggressiv benehmen würde und die Wohnung nicht verlassen wolle. Beim Eintreffen der Streife zeigte sich der 34-Jährige noch immer aggressiv und uneinsichtig und weigerte sich weiterhin zu gehen. Er war laut Polizei stark alkoholisiert und stand vermutlich unter dem Einfluss berauschender Mittel, ein Alkoholtest war nicht möglich. Aus diesen Gründen wurde der 34-Jährige in den Arrest gebracht. Auf der Fahrt dorthin beleidigte er die beiden Polizeibeamten mehrfach und bedrohte sie. Den renitenten Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Beleidigung und Bedrohung. (bau)

