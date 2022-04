Polizei sucht nach Unfallflucht Zeugen

Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht in der Schillstraße in Lechhausen Zeugen.

Zu einem Fall von Unfallflucht ist es am Montag gegen 22.50 Uhr in der Schillstraße gekommen. Wie die Polizei berichtet, war eine Autofahrerin gegen 22.50 Uhr mit ihrem Renault Twingo in der Straße unterwegs, als ihr auf Höhe Hausnummer 4 auf der Gegenfahrbahn ein Auto entgegenkam. "Hierbei streiften sich beide Fahrzeuge an den Außenspiegeln, wobei der Außenspiegel am Renault abbrach und das Spiegelglas herausfiel", so die Polizei.

Der andere unbekannte Unfallbeteiligte, der vermutlich mit einem schwarzen Auto unterwegs war, fuhr weiter, ohne sich um den hinterlassenen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern. Um Hinweise bittet die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-2310. (jaka)