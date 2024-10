Polizei sucht Zeugen nach Unfall zwischen Radfahrern

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 41-jährigen Fahrradfahrerin und einem bislang unbekannten Fahrradfahrer ist es am Montag in der Unterführung der Lechhauser Brücke gekommen. Nach Auskunft der Polizei war die 41-Jährige gegen 16.30 Uhr von der Radetzkystraße nach Westen in Richtung Unterführung der Lechhauser Brücke abgebogen. „Dabei kam ihr der unbekannte Fahrradfahrer entgegen“, heißt es von der Polizei weiter. Es kam zum Zusammenstoß. „Die 41-Jährige stürzte und wurde dadurch leicht verletzt“, berichten die Ermittler. Der unbekannte Fahrradfahrer fuhr den Angaben zufolge weiter, ohne stehen zu bleiben. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 250 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und eines Vergehens gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den unbekannten Fahrradfahrer und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden. (jaka)

