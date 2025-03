Polizei sucht Zeugen nach Unfallfluchten

In zwei Fällen von Unfallfluchten im Stadtteil Lechhausen ermittelt jetzt die Polizei.

In der Nacht von Montag auf Dienstag touchierte demnach eine bislang unbekannte Person einen schwarzen Audi A6 in der Mondstraße/Ecke Steinmetzstraße. Der Unbekannte entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Fahrer des Audis hatte den Schaden am Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr festgestellt. Laut Polizei beträgt dieser rund 3000 Euro. Aufgrund der Schadenshöhe sowie des Schadensbildes könnte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um ein Fahrrad oder einen E-Scooter gehandelt haben, berichtet die Polizei.

Eine weitere Unfallflucht hat sich auch von Montagabend bis Dienstagvormittag in der Lützowstraße zugetragen. Dort wurde ein weißer Audi A3 an der linken Vorderseite von einem Unbekannten in einer Höhe von rund 2500 Euro beschädigt.

Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen und nimmt Zeugenhinweise unter 0821/323-2310 entgegen. (ina)