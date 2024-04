Polizei zieht alkoholisierte Autofahrer aus dem Verkehr

Zwei angetrunkene Autofahrer werden von der Polizei in Augsburg kontrolliert. Beide müssen ihr Fahrzeug nach der Kontrolle stehen lassen.

Ein Autofahrer ist am Mittwoch unter Alkoholeinfluss mit seinem Auto unterwegs gewesen. Nach Angaben der Polizei kontrollierten Beamte den Mann gegen 17.30 Uhr in der Curt-Frenzel-Straße. "Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille", heißt es von der Polizei. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und veranlassten eine Blutentnahme, sie ermitteln nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den Mann. Zu einem ähnlichen Fall ist es in der Nacht auf Donnerstag gekommen. Die Polizei kontrollierte an dem Tag gegen 3.30 Uhr einen 58-Jährigen in der Bürgermeister-Wegele-Straße. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von über einem Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und ermitteln jetzt ebenfalls wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den Mann. (jaka)