Polizei zieht alkoholisierte Fahrerin aus dem Verkehr

Eine Frau ist in Augsburg mit ihrem Auto in Schlangenlinien unterwegs. Als die Beamten sie kontrollieren, ist der Alkoholpegel der Frau nicht das einzige Problem.

Polizeibeamte haben am Sonntag in der Kurt-Schumacher-Straße eine Autofahrerin gestoppt. Nach Angaben der Polizei war die Frau alkoholisiert und hatte keinen Führerschein. Gegen 21.15 Uhr hatten sich demnach mehrere Verkehrsteilnehmer bei der Polizei gemeldet. Sie beobachten, wie jemand ein Auto in Schlangenlinien fuhr. "Bei der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte Alkoholgeruch bei der Frau fest", heißt es weiter. Ein Alkoholtest bei der Fahrerin ergab einen Wert von über 1,1 Promille. "Zusätzlich war die Frau nicht in Besitz eines Führerscheines", so die Polizei. Die Einsatzkräfte unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei der Frau. Sie erwartet nun unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (jaka)