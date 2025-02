Polizei zieht alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr

Ein 40 Jahre alter Autofahrer ist am Mittwoch alkoholisiert in der Neusäßer Straße unterwegs gewesen. Wie die Polizei berichtet, kontrollierten Beamte einer Streife den Mann an dem Tag gegen 0.45 Uhr. „Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 40-Jährigen fest“, heißt es von der Polizei. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,6 Promille. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des Mannes und stellten den Autoschlüssel sicher. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 40-Jährigen. (jaka)

