Polizei zieht Lkw in Augsburg aus dem Verkehr

Schlimmeres zu verhindern wusste die Polizei am Dienstag nach der Begutachtung eines Lastkraftwagens in Augsburg.

Bei der Kontrolle eines Lkw am Dienstag, 22. März, in Lechhausen stellten Polizeibeamte erhebliche Mängel am Fahrzeug fest. Gegen 13:30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen Lkw Am Mittleren Moos. Eine Überprüfung ergab erhebliche Mängel, die von einem Sachverständigen bestätigt wurden und zur Stilllegung des Lastwagens führten. Insgesamt ergab die Untersuchung durch den Fachmann 15 gravierende und drei kleinere Mängel, was zunächst das Erlöschen der Betriebserlaubnis zur Folge hatte.

15 große und drei kleine Mängel

Wie die Polizei mitteilte, war unter anderem die Bremsanlage defekt. Auch deshalb wurde dem 25-jährigen Fahrzeugführer die Weiterfahrt untersagt und der Lkw erst einmal verkehrssicher abgestellt. Den Fahrer erwartet nun ein nicht unerhebliches Bußgeld. Zudem darf der Lkw erst nach Behebung der Mängel und einer erneuten TÜV-Prüfung wieder gefahren werden. (sil)