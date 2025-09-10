Icon Menü
Augsburg-Lechhausen putzt sich heraus: Großbaustelle am Schlössle

Augsburg

Erst „Betonwüste“, bald ein Platz zum Bleiben? Lechhausen baut um

Noch ist alles Baustelle. Doch im Herbst soll Lechhausen eine neue Mitte bekommen. Zwischen Vorfreude und Skepsis – Stimmen vom Schlössle-Platz.
Von Daniela de Haen
    • |
    • |
    • |
    Aktuell ist der Schlössle-Platz, wie die Lechhauserinnen und Lechhauser ihren Platz nennen, noch eine Baustelle. Im Herbst soll er fertig sein.
    Aktuell ist der Schlössle-Platz, wie die Lechhauserinnen und Lechhauser ihren Platz nennen, noch eine Baustelle. Im Herbst soll er fertig sein. Foto: Annette Zoepf

    Ludwig Rott stützt sich auf dem rot-weißen Absperrgitter ab und blickt auf die Baustelle. Der Maurermeister beobachtet, wie Arbeiter kleine, quadratische Pflastersteine verlegen. „Sieht doch gut aus“, sagt er und nickt anerkennend. Rott lebt seit zwanzig Jahren in Lechhausen, kommt gerade vom Einkaufen zurück. Immer wieder bleibe er hier am Schlössle-Platz kurz stehen. „Das ist längst fällig, dass man mal was für die Aufenthaltsqualität tut.“ Ein zentraler Platz, Straßenbahn gleich daneben, Ärzte, Geschäfte, Bäcker – „jetzt fehlt nur noch, dass man sich auch mal hinsetzen und bleiben will.“

