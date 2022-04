Rabiater Schwarzfahrer verletzt Kontrolleurin in Augsburger Tram

Er hatte kein Ticket und wollte aus der Straßenbahn flüchten. Dabei ging ein Schwarzfahrer in Augsburg äußerst rabiat vor.

Eine Fahrkartenkontrolle in einer Straßenbahn der Linie 1 ist am Sonntag aus dem Ruder gelaufen. Als zwei Fahrscheinprüfer gegen 14 Uhr die Fahrgäste in der Tram durch Lechhausen kontrollierten, konnte ein 22-jähriger Fahrgast kein Ticket vorweisen. Beim Halt der Straßenbahn an der Haltestelle Schlössle versuchte der junge Mann zu fliehen. Dabei stieß er laut Polizei der Kontrolleurin den Ellenbogen ins Gesicht.

Ein Passant kam der Fahrscheinprüferin zur Hilfe und hielt den rabiaten Schwarzfahrer fest bis die Polizei eintraf. Die Kontrolleurin wurde leicht verletzt. Den 22-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen Körperverletzung und Leistungserschleichung. (ina)