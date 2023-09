Radfahrer flüchtet nach Zusammenstoß

Nach einem Unfall auf der Neuburger Straße in Augsburg-Lechhausen hat sich ein unbekannter Radfahrer aus dem Staub gemacht.

Eine Unfallflucht hat sich am Montagabend gegen 19.30 Uhr auf der Neuburger Straße in Lechhausen ereignet. Als eine 41-jährige Autofahrerin stadteinwärts unterwegs war, kreuzte laut Polizei auf Höhe der Steinernen Furt ein bislang unbekannter Radfahrer die Straße. Es kam zum Zusammenstoß.

Wie die Polizei weiter berichtet, entfernte sich der Radfahrer nach einem kurzen Wortwechsel, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Auto war demnach ein Sachschaden von etwa 1000 Euro entstanden.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Zeugenhinweise unter 0821/323-2310. Eine weitere Unfallflucht hat sich am Montag am Bourges-Platz in der Innenstadt ereignet. In der Zeit von 7.30 Uhr bis 17.30 Uhr parkte eine 29-Jährige ihren Pkw am Fahrbahnrand. Als sie zu ihrem Smart zurückkam, stellte sie einen Streifschaden fest. Höhe des Schadens: etwa 5000 Euro. Hinweise unter 0821/323-2510. (ina)