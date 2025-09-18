Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Augsburg-Lechhausen: Radfahrer kollidieren: 82-Jährige bei Unfall verletzt

Augsburg-Lechhausen

Radfahrer kollidieren: 82-Jährige bei Unfall verletzt

Eine Kollision zweier Radfahrer im Stadtteil Lechhausen beschäftigt die Polizei in Augsburg.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei in Augsburg vermeldet einen Unfall in der Kurt-Schumacher-Straße in Lechhausen.
    Die Polizei in Augsburg vermeldet einen Unfall in der Kurt-Schumacher-Straße in Lechhausen. Foto: Alexander Kaya (Symbol)

    Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern ist es am Mittwoch in der Kurt-Schuhmacher-Straße gekommen. Nach Auskunft der Polizei war eine 82-Jährige gegen 12 Uhr in südliche Richtung unterwegs gewesen. „Ein 51-jähriger Radfahrer war auf dem Radweg in nördlicher Richtung unterwegs“, heißt es weiter. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Radfahrern, die 82-Jährige wurde leicht verletzt, ihr Fahrrad beschädigt. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 51-Jährigen. (jaka)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden