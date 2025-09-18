Radfahrer kollidieren: 82-Jährige bei Unfall verletzt

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern ist es am Mittwoch in der Kurt-Schuhmacher-Straße gekommen. Nach Auskunft der Polizei war eine 82-Jährige gegen 12 Uhr in südliche Richtung unterwegs gewesen. „Ein 51-jähriger Radfahrer war auf dem Radweg in nördlicher Richtung unterwegs“, heißt es weiter. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Radfahrern, die 82-Jährige wurde leicht verletzt, ihr Fahrrad beschädigt. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 51-Jährigen. (jaka)
Augsburg-Lechhausen
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden