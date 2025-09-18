Radfahrer kollidieren: 82-Jährige bei Unfall verletzt

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern ist es am Mittwoch in der Kurt-Schuhmacher-Straße gekommen. Nach Auskunft der Polizei war eine 82-Jährige gegen 12 Uhr in südliche Richtung unterwegs gewesen. „Ein 51-jähriger Radfahrer war auf dem Radweg in nördlicher Richtung unterwegs“, heißt es weiter. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Radfahrern, die 82-Jährige wurde leicht verletzt, ihr Fahrrad beschädigt. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 51-Jährigen. (jaka)

86165 Lechhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis