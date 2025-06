Radfahrer stoßen zusammen und müssen im Krankenhaus behandelt werden

Ein Verkehrsunfall hat sich am Sonntag in der Neuburger Straße ereignet. „Zwei Personen wurden dabei verletzt“, berichtet die Polizei. Den Angaben zufolge war ein 40-Jähriger gegen 11 Uhr mit seinem Fahrrad in der Straße auf dem Fuß- und Radweg unterwegs gewesen. „Im Bereich der Unterführung kam ihm in einem offenbar schwer einsehbaren Bereich ein 84-jähriger Radfahrer entgegen“, so die Polizei. Der 84-Jährige fuhr nach ersten Erkenntnissen zu weit links. Beide Radfahrer stießen frontal zusammen. Durch den Zusammenstoß und den Sturz verletzten sich der 40-Jährige und der 84-Jährige am Kopf. Einen Fahrradhelm trug keiner der beiden. Die Männer mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt nun gegen den 84-Jährigen wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. (jaka)

