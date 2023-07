Radfahrer tritt nach Kind: Polizei ermittelt

Ein Zwölfjähriger schiebt sein Fahrrad auf einem Gehweg in Augsburg, als ihn ein Mann beleidigt, angreift und verletzt.

Ein zwölfjähriger Junge ist am Montag von einem bislang unbekannten Radfahrer leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, schob der Zwölfjährige gegen 17 Uhr sein Fahrrad auf dem Gehweg in der Derchinger Straße. "Der bislang unbekannte Täter fuhr an dem Zwölfjährigen vorbei, beleidigte ihn und trat ihn vom Fahrrad aus", so die Ermittler. Der Junge stürzte daraufhin. Auch wurde sein Fahrrad bei dem Sturz leicht beschädigt. Der bislang unbekannte Täter flüchtete. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Körperverletzung und Beleidigung und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen. (jaka)