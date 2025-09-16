Icon Menü
Augsburg-Lechhausen: Radfahrer wird bei Unfall leicht verletzt

Augsburg-Lechhausen

Radfahrer wird bei Unfall leicht verletzt

Ein Autofahrer übersieht in Lechhausen einen Senior auf seinem Rad, der nach einem Zusammenstoß Kratzer davonträgt. Der Verursacher macht sich aus dem Staub.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei in Augsburg ermittelt wegen einer Unfallflucht im Stadtteil Lechhausen.
    Die Polizei in Augsburg ermittelt wegen einer Unfallflucht im Stadtteil Lechhausen. Foto: Alexander Kaya (Symbol)

    Ein Verkehrsunfall hat sich am Montag an der Kreuzung der Stettiner Straße zur Steinernen Furt ereignet. Nach Auskunft der Polizei war gegen 18.20 Uhr ein bislang unbekannter Autofahrer auf der Steinernen Furt unterwegs gewesen. Ein 84-jähriger Radfahrer fuhr in die gleiche Richtung, so die Polizei weiter. „Beim Rechtsabbiegen übersah der Unbekannte den 84-Jährigen mit seinem Fahrrad.“ Es kam zum Zusammenstoß. Hierbei zog sich der Radfahrer Schürfwunden zu. Der Autofahrer machte sich offenbar aus dem Staub, ohne sich um den Schaden zu kümmern. „Der Sachschaden wird derzeit geklärt“, heißt es von der Polizei, die unter der Telefonnummer 0821/323-2310 Hinweise entgegennimmt. (jaka)

