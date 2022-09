Radfahrerin wird angefahren: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Ein Audi-Fahrer verursacht auf der Ulrichsbrücke in Augsburg-Lechhausen einen Unfall, bei dem eine Radfahrerin verletzt wird - und macht sich aus dem Staub.

Am Mittwochabend ist es gegen 21 Uhr in der Lechhauser Straße auf der Ulrichsbrücke zu einem Unfall gekommen. Der Verursacher flüchtete. Nach Angaben der Polizei wurde eine 55-jährige Radfahrerin leicht verletzt. Der Verursacher, sowie weitere Fahrzeuge, waren demnach auf der Brücke Richtung Lechhausen gefahren.

Laut Angaben von Zeugen wechselte ein schwarzer Audi, Modelreihe A5 oder A6, unvermittelt von der rechten auf die linke Fahrspur, woraufhin die nachfolgenden Fahrer jeweils stark bremsen und ausweichen mussten. Ein Autofahrer musste auf den Fahrradstreifen ausweichen und rammte die 55-jährige Radfahrerin, die stürzte und mit Verletzungen ins Krankenhaus Friedberg gebracht wurde.

An ihrem Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 400 Euro. Auch der Pkw wurde durch den Aufprall beschädigt und erlitt einen Schaden in Höhe von 1000 Euro. Der Fahrer des Audi fuhr davon, ohne anzuhalten. Ein Kennzeichen ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei leitete Ermittlungen ein und bittet unter der Telefonnummer 0821/323-2310 um Zeugenhinweise. (jaka)