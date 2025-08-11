Raubdelikt: Drei Männer gehen auf 58-Jährige los und erbeuten Bargeld

Drei bislang unbekannte Täter sollen am Sonntag eine 58-Jährige angegriffen und Bargeld erbeutet haben. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Gewalttat in der Derchinger Straße an der Ecke zur Meraner Straße. „Die 58-Jährige wurde dabei leicht verletzt“, heißt es von der Polizei. Die Frau war demnach gegen 3.15 Uhr zu Fuß unterwegs gewesen. „Hierbei sprachen sie südöstlich einer Tankstelle die drei bislang Unbekannten an und forderten Bargeld“, so die Polizei. Als die Frau dies verweigerte, „stießen die Unbekannten sie zu Boden“. Hierbei wurde die Frau leicht verletzt und übergab anschließend Bargeld im mittleren zweistelligen Eurobereich. Die drei unbekannten Täter flohen anschließend in südöstliche Richtung auf der Meraner Straße. Sie wurden wie folgt beschrieben: Die Männer sollen jeweils zwischen 18 und 20 Jahre alt gewesen sein, waren dunkel gekleidet und hatten laut Polizei ein „südländisches Aussehen“. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821. (jaka)

