Reifen zerstochen: Unbekannter beschädigt mehrere Fahrräder

In einem Hof in Lechhausen hat ein Unbekannter mehrere Fahrräder beschädigt. Unter anderem wurden die Reifen zerstochen.

Ein oder mehrere unbekannte Täter haben in Lechhausen in einem Hof in der Stätzlinger Straße mehrere Fahrräder demoliert. Wie die Polizei jetzt berichtet, geschahen die Taten bereits am Dienstag in der Zeit von 18 Uhr bis 19 Uhr.

Unter anderem wurden Reifen zerstochen und Lichter beschädigt. Betroffen sind laut Polizei mindestens zehn Fahrräder.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Ferner bittet die Polizeiinspektion Augsburg-Ost um Zeugenhinweise unter 0821/323-2310. (ina)