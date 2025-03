Reifendiebe bockten Auto auf

Ein oder mehrere unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag alle vier Reifen eines blauen Peugeot in der Stätzlinger Straße in Lechhausen entwendet. Die Tat geschah im Zeitraum von 18.50 Uhr bis 8.30 Uhr. Laut Polizei bockten der oder die Täter das Auto auf vier Steinen auf und demontierten die Reifen. Das Auto gehörte zu dem dort ansässigen Autohaus.

Insgesamt entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls an einem Kraftfahrzeug. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 0821/323-2310 entgegen. (ina)