Rollerfahrer ist ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Die Polizei fischt bei einer Kontrolle in Augsburg einen 47-jährigen Mann aus dem Verkehr. Der Vorgang hat für ihn mehrere Konsequenzen.

Ein 47-jähriger Rollerfahrer ist am Mittwoch ohne Fahrerlaubnis in der Stätzlinger Straße unterwegs gewesen. Nach Angaben der Polizei kontrollierten Beamte einer Streife den Mann gegen 10.30 Uhr. "Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, war der Mann nur im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung", so die Polizei. Für die Fahrt mit seinem Roller hatte der Mann aber keine gültige Fahrerlaubnis. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und ermitteln nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn. (jaka)