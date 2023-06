Rollerfahrerin soll mehrere Straftaten begangen haben

Die Polizei in Augsburg kontrolliert eine Frau, die den Beamten aufgrund ihrer unsicheren Fahrweise auffällt. Bei der Kontrolle fällt den Polizisten etwas auf.

Eine 23-jährige Frau soll am Mittwoch in der Neuburger Straße gleich eine Fülle von Straftaten begangen haben. Nach Angaben der Polizei kontrollierten Beamte einer Streife die 23-Jährige gegen Mitternacht, da sie und eine Mitfahrerin "durch unsichere Fahrweise aufgefallen waren". Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten demnach, dass die 23-jährige Frau nach Alkohol roch, "ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille". Wie die Polizei weiter berichtet, hatte die Frau zudem keine gültige Fahrerlaubnis. Im weiteren Verlauf der Kontrolle wollte die Polizei die Frau für die Abgabe einer Blutprobe zur Dienststelle bringen. Hierbei soll die 23-Jährige massiv Widerstand geleistet und einen Beamten beleidigt habe. "Wie sich zudem herausstellte, hatte die Frau den Roller ohne Zustimmung des Fahrzeughalters genutzt", so die Polizei die nun wegen mehrerer Straftaten gegen die 23-Jährige ermittelt. (jaka)