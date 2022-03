Scheiben von vier Pkw eingeschlagen

Die Polizei sucht Zeugen für die vier Vorfälle in Lechhausen. Die Beute ist sehr gering, der Sachschaden beträgt jeweils rund 500 Euro.

In der Nacht von Sonntag auf Montag schlugen nach Angaben der Polizei ein beziehungsweise mehrere Täter die Seitenscheiben von vier in Lechhausen geparkten Pkw ein. In der Robert-Bosch-Straße durchwühlte der Täter das Handschuhfach eines roten Peugeot, entwendete offenbar aber nichts. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. In der Rechten Brandstraße versuchte der Täter, die Scheibe der Fahrertüre eines weißen Ford Kuga einzuschlagen, scheiterte jedoch daran. Der Sachschaden wird ebenfalls auf etwa 500 Euro geschätzt.

Im Aussiger Weg schlug der Täter die rechte Seitenscheibe eines schwarzen BMW X5 ein. Als er die Türe öffnete, um das Fahrzeug zu durchsuchen, löste die Alarmanlage aus. Der Unbekannte griff sich lediglich ein Schlüsseletui und floh, ohne den ebenfalls im Auto liegenden Geldbeutel zu entwenden. Der Diebstahlsschaden wird auf rund 20 Euro geschätzt, der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. In der Königsberger Straße schlug der Täter die rechte Seitenscheibe eines schwarzen BMW ein und entwendete eine Packung Zigaretten. Der Sachschaden hier dürfte ebenfalls rund 500 Euro betragen. Zeugenhinweise zu allen vier Fällen nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter Telefon 0821/323-2310 entgegen. (bau)