Senior verursacht Auffahrunfall an roter Ampel

Ein 76-Jähriger übersieht in Augsburg zwei Autos, die vor ihm auf der Straße sind. Bei der Karambolage wird ein Beteiligter verletzt.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Sonntag in der Mühlhauser Straße gekommen. Nach Polizeiangaben waren drei Fahrzeuge an der Karambolage beteiligt, eine Person wurde leicht verletzt. Gegen 18.30 Uhr war ein 76-jähriger Autofahrer in der Straße in stadtauswärtige Richtung unterwegs, als er an der Kreuzung zur Bürgermeister-Wegele-Straße zwei Autos übersah, die hintereinander an einer roten Ampel hielten. "Es kam zunächst zum Zusammenstoß mit dem hinteren Pkw, der dann wiederum auf den davor befindlichen geschoben wurde", teilt die Polizei mit, die nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 76-Jährigen ermittelt. (jaka)