Seniorin bedroht Nachbarn mit Schreckschusswaffe

Eine ältere Frau beschwert sich in Augsburg über das Silvesterfeuerwerk ihrer Nachbarn. Kurze Zeit später taucht sie erneut auf der Straße auf - dieses Mal mit einer Waffe.

Eine Seniorin hat am Montag ihre Nachbarn mit einer Schreckschusswaffe bedroht. Einsatzkräfte der Polizei nahmen die Seniorin schließlich in Gewahrsam. Verletzt wurde niemand, berichtet die Polizei. Gegen 1.15 Uhr war es in der Silvesternacht offenbar zum Streit zwischen einer Seniorin und deren Nachbarn in der Hippelstraße gekommen. Die Seniorin hatte offenbar Angst um ihr geparktes Auto, welches sich in unmittelbarer Nähe zum Feuerwerk der Nachbarn befand. "Sie forderte die Nachbarn deshalb auf, das Feuerwerk zu beenden", so die Polizei. Kurze Zeit später ging die Seniorin erneut auf die Straße. Dieses Mal bedrohte sie nach Darstellung der Ermittler die Nachbarn mit einer Schreckschusspistole und ging anschließend wieder in ihre Wohnung. Die Polizei wurde alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, befand sich die Seniorin noch immer in ihrer Wohnung. Beamte nahmen sie vor Ort in Gewahrsam. Dabei verhielt sie sich gegenüber der Polizei kooperativ. Die Schreckschusspistole wurde sichergestellt. Gegen die Frau wird nun wegen Bedrohung ermittelt. (jaka)