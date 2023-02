Seniorinnen in Augsburger Supermarkt bestohlen - Täterin bietet Hilfe an

Eine Frau bietet Seniorinnen in einem Augsburger Supermarkt ihre Hilfe an. Doch das ist offenbar nur ein Ablenkungsmanöver.

Zweimal sind in der vergangenen Woche zwei ältere Frauen während eines Einkaufs in einem Supermarkt bestohlen worden. Eine 90-Jährige wurden nach Polizeiangaben am Dienstag gegen 13 Uhr in dem Markt in der Neuburger Straße von einer Frau angesprochen. Die Frau bot der Seniorin Hilfe an. Offenbar war das aber ein Ablenkungsmanöver, denn kurz bemerkte die 90-Jährige, dass ihre Geldbörse fehlte. Die Täterin hatte die Geldbörse offenbar aus der Handtasche genommen, die im Einkaufswagen stand.

Die Beute liegt laut Polizei bei mehreren hundert Euro. Mit derselben Masche wurde ebenfalls am Dienstag auch eine 89-jährige Frau dort bestohlen. Die Polizei appelliert, keine Wertgegenstände in Handtaschen unbeaufsichtigt zu belassen. Geldbeutel oder sonstige wertvolle Gegenstände sollte man bei sich am Körper tragen, so die Polizei, bestenfalls in Jackeninnentaschen.