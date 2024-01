Streit bei Parkplatzsuche in Augsburg-Lechhausen eskaliert

Ein bislang unbekannter Mann ist nach einem Streit um einen Parkplatz in Augsburg-Lechhausen ausgerastet. Den Angaben zufolge schlug und beleidigte er seinen Kontrahenten.

Ein bislang unbekannter Mann soll am Sonntag einen 24-jährigen Autofahrer in der Linken Brandstraße verbal und körperlich angegriffen haben. Nach Polizeiangaben war der 24-Jährige gegen 17.15 Uhr in der Straße auf Parkplatzsuche unterwegs gewesen. "Als er auf Höhe der Palmstraße in nordöstliche Fahrrichtung fuhr, stellte sich der bislang unbekannte Mann auf die Straße, um den 24-Jährigen anzuhalten", heißt es von den Ermittlern. Als der 24-Jährige daraufhin stoppte, schlug der bislang Unbekannte offenbar gegen den Außenspiegel des 24-Jährigen. "Im weiteren Verlauf kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden", heißt es weiter. Hierbei soll der Täter den 24-Jährigen geschlagen haben, wobei das Opfer leicht verletzt wurde. Der Täter wurde von Zeugen wie folgt beschrieben: Er soll etwa 1,70 Meter groß sein und einen schwarzen, längeren Bart tragen. Er hatte demnach einen grauen Pulli und eine Mütze an und sprach mit osteuropäischem Akzent. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310. (jaka)