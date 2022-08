Sturm: Ast kracht auf Autos

In Lechhausen kam es in der Nacht auf Samstag zu Sturmschäden. Ein großer Ast brach von einem Baum und krachte auf drei geparkte Autos.

In der Nacht auf Samstag hat ein Sturm mehrere Autos in der Gneisenaustraße in Lechhausen beschädigt. Vom Baum des dortigen Kindergartens brach nach Auskunft der Polizei ein großer Ast ab. Durch den Ast wurden eine Mauer und drei geparkte Fahrzeuge beschädigt.

Die Berufsfeuerwehr Augsburg stutzte den Ast fachgerecht und beseitigte die Reste von der Straße. Es entstand ein Gesamtschaden von mindestens 2000 Euro. (jaka)