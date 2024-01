Täter brechen in Gartenhaus ein, stehlen aber nichts

Die Tat wurde im Laufe der vergangenen Woche begangen, berichtet die Polizei in Augsburg. Es entstand ein Sachschaden von 300 Euro.

In der Woche zwischen dem 20. und 27. Januar sind ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Gartenhaus in der Albrecht-Dürer-Straße eingedrungen. Zwar entwendeten sie nach aktuellem Ermittlungsstand nichts, es entstand jedoch ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Nun wird gegen die Täter wegen Versuchs eines besonders schweren Falls von Diebstahl und Sachbeschädigung ermittelt. Die Polizeit nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen (stem).