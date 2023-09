Täter scheitern bei Einbruch in Geschäft

Ein Einbruchsversuch in Lechhausen beschäftigt die Polizei. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

In der Zeit von Freitag, 18.30 Uhr, bis Samstag, 5 Uhr, haben bislang unbekannte Täter versucht, in ein Geschäft in der Dr.-Otto-Meyer-Straße einzubrechen. "Dies gelang jedoch nicht", teilt die Polizei mit, die darauf hinweist, dass auch ein Einzeltäter für das Delikt infrage kommt und unter der Telefonnummer 0821/323-3810 um Hinweise bittet. (jaka)