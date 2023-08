Täter scheitern mit Einbruchsversuch

Ein oder mehrere Einbrecher hatten es auf ein Geschäft in Augsburg-Lechhausen abgesehen.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter haben versucht, gewaltsam in ein Geschäft in der Sterzinger Straße in Lechhausen einzudringen. Der Einbruchsversuch misslang laut Polizei.

Der Vorfall geschah im Zeitraum von vergangenem Donnerstag, 18 Uhr, bis Freitagmorgen, 9 Uhr. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt. Hinweise unter 0821/323-3810. (ina)