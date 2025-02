Ein oder mehrere Täter haben versucht, gewaltsam in eine Wohnung in der Waterloostraße in Lechhausen einzudringen. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro, so die Polizei. Die Tat geschah in der Zeit von Mittwoch, 22 Uhr, bis Donnerstag, 18.45 Uhr.

Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 0821/323-3821 entgegen. (ina)