Tesla beschädigt: Frau beobachtet Unfallflucht

Eine Autofahrerin hat am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Neuburger Straße in Lechhausen einen schwarzen Tesla touchiert. Laut Polizei fuhr die 56-Jährige allerdings weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Eine Zeugin verständigte daraufhin die Polizei. Die Beamten fanden die Unfallverursacherin. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 700 Euro, heißt es.

Die Polizei ermittelt nun gegen die Frau und nimmt Zeugenhinweise unter 0821/323-2310 entgegen. (ina)