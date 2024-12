Transporter-Fahrer flieht nach Unfall

Zu einem Unfall ist es am Sonntag in der Schillstraße gekommen. Nach Auskunft der Polizei beobachtete ein Passant gegen 15.55 Uhr, wie der Fahrer eines weißen Transporters beim Abbiegen in die Bülowstraße einen geparkten weißen Audi streifte. „Der bislang unbekannte Transporter-Fahrer fuhr offenbar weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern“, heißt es von der Polizei. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310. (jaka)

