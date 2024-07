Trio attackiert Jugendlichen und verletzt ihn leicht

Ein 17-Jähriger ist am Dienstag von drei bislang unbekannten Jugendlichen in der Robert-Bosch-Straße angegriffen und leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war der Jugendliche gegen 20 Uhr mit seinem 18-jährigen Freund durch die Unterführung in der Robert-Bosch-Straße gegangen. „Dort gerieten die beiden mit acht bis neun Jugendlichen auf Fahrrädern in einen Streit“, so die Polizei. Der Streit eskalierte, woraufhin drei Jugendliche den 17-Jährigen angriffen und ihn leicht verletzten. Zeugen beschrieben die drei Jugendlichen wie folgt: Sie sollen alle mit Fahrrädern unterwegs gewesen sein, darunter ein silber-graues Fahrrad. Eine der Verdächtigen soll eine dunkelhäutige Person sein und einen blauen Jogginganzug getragen haben, ein weiterer eine hellhäutige Person mit weißem T-Shirt und weißem Cap sein, der dritte eine blonde Person mit weißem T-Shirt und AirPods. Die Polizei ermittelt nun gegen die bislang unbekannten Jugendlichen wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden. (jaka)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zeugenhinweis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Robert-Robert Bosch GmbH-Straße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis