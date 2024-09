Trio soll 26-Jährigen verletzt und ausgeraubt haben

Drei Täter sollen am Montag vor einer Woche in der Derchinger Straße einen 26-Jährigen ausgeraubt haben. „Zwei 19-Jährige und ein 21-Jähriger wurden festgenommen“, heißt es von der Polizei. Den Angaben zufolge hatte sich an dem Tag das spätere Opfer gegen 19 Uhr mit einem der beiden 19-Jährigen „zu einem Verkaufsgeschäft“ getroffen, wie es von der Polizei heißt. Worum es in diesem Geschäft ging, war zunächst unklar. Nachdem der 26-Jährige das Geld übergeben hatte, soll der 19-Jährige ihn jedenfalls nach derzeitigen Erkenntnissen der Ermittler mit einem Pfefferspray angegriffen haben. „Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, an der sich auch der zweite 19-Jährige beteiligte“, so die Polizei. Anschließend flohen die beiden Tatverdächtigen demnach mit dem Auto des 21-Jährigen, der in der Nähe gewartet haben soll. Passanten verständigten die Polizei. Der 26-Jährige wurde bei der Tat leicht verletzt.

Die Polizei fahndete nach den Verdächtigen und stoppten das Auto, in dem zu dem Zeitpunkt zwei der drei Männer saßen. „Im Laufe der Ermittlungen der Kriminalpolizei Augsburg nahmen Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Schwaben Nord am vergangenen Donnerstag auch den zweiten 19-jährigen Tatverdächtigen im Bereich Harburg fest“, so die Polizei. Die drei Tatverdächtigen sitzen inzwischen in Untersuchungshaft, die Kripo ermittelt wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung. (jaka)