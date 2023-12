Unbekannte beschädigen geparkte Autos

Für Autobesitzer ist es ärgerlich, wenn das Fahrzeug angefahren wird, der Verursacher aber abgehauen ist. Zwei derartige Fälle meldet die Polizei.

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat im Kirschenweg in Lechhausen einen geparkten Golf angefahren. Der Fahrer entfernte sich anschließend, ohne sich um den Schaden von rund 1000 Euro zu kümmern. Der Vorfall geschah im Zeitraum von Donnerstag, 12 Uhr bis Montag, 15 Uhr.

Eine weitere Fahrerflucht ereignete sich bereits am vergangenen Montag in Hochzoll. Dort beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer in der Füssener Straße zwischen 13 und 21 Uhr einen geparkten Ford. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise unter 0821/323-2310. (ina)