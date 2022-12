Augsburg-Lechhausen

16:23 Uhr

Unbekannte beschädigen mit illegalen Böllern Getränkemarkt

Artikel anhören Shape

Mitten in der Nacht hat es in Lechhausen einen lauten Knall gegeben. Anwohner riefen die Polizei. Mehrere Streifen rückten an.

Es war nach Mitternacht, etwa 0.45 Uhr, als der Polizei am Mittwoch ein lauter Knall in Lechhausen mitgeteilt wurde. Mehrere Streifen rückten an, um nach der Ursache zu suchen. Auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in der Stätzlinger Straße wurden sie fündig. Nach Angaben der Polizei hatten ein oder mehrere Unbekannte offenbar illegale Feuerwerkskörper an einem Lichtmast gezündet. Durch die Wucht der Detonation wurden der Lichtmast und die Fassade des Getränkemarktes beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf rund 1000 Euro geschätzt. Menschen wurden nicht verletzt oder gefährdet, so die Polizei. Die Kripo Augsburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen und Personen, die um den Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der 0821/323-3810 zu melden. (ina)

Themen folgen