Unbekannte setzen mit Pyrotechnik Hecke in Brand

In Lechhausen wurde in einem leer stehenden Gebäude randaliert und in einem weiteren Fall eine Hecke in Brand gesteckt. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Nacht auf Dienstag ist in Lechhausen eine Hecke in Flammen aufgegangen. Die Polizei berichtet von einer weiteren Sachbeschädigung im Stadtteil.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter haben in der St.-Lukas-Straße in Augsburg-Lechhausen eine Hecke beschädigt, indem sie offenbar einen pyrotechnischen Gegenstand in das Gewächs warfen. Wie die Polizei weiter berichtet, geriet die Hecke gegen drei Uhr morgens in Flammen. Anwohner löschten den Brand. Ein weiterer Fall von Sachbeschädigung hat sich in der Schillstraße ereignet. In einem leer stehenden Gebäude wurden laut Polizei diverse Gegenstände beschädigt. Die Tat geschah im Zeitraum von vergangenem Freitag, 16 Uhr, bis Montag, 15 Uhr. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen und nimmt Hinweise unter 0821/323-2310 entgegen. (ina)

