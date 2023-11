Unbekannte stehlen Anhänger aus Parkbucht

Unbekannte haben in Augsburg-Lechhausen einen Anhänger entwendet. Dabei war dieser offenbar gegen Diebstahl gesichert.

Ein oder mehrere bislang Unbekannte haben in dieser Woche im Augsburger Stadtteil Lechhausen einen Anhänger gestohlen. Dieser stand von Montag bis Donnerstag in einer Parkbucht in der Aulzhausener Straße auf Höhe der Hausnummer 6.

Am Donnerstag bemerkte der Besitzer schließlich, dass der Anhänger entwendet wurde. Offenbar wurde zuvor die Diebstahlsicherung gewaltsam entfernt, berichtet die Polizei. Der Schaden beläuft sich auf über 6000 Euro. Die bittet Zeugen, sich 0821/323-2310 zu melden. (ina)